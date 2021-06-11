«Спаси дерево»: школьники Томска и Северска собрали 135 тонн макулатуры в ходе экоакции

Акция призвана повышать экологическую культуру и воспитывать бережное отношение к природе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Школьники 62 образовательных учреждений Томска и Северска приняли участие в весенней экоакции «Спаси дерево» и собрали 135 тонн макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В течение трех весенних месяцев ребята собирали бумажное вторсырье на возмездной основе; средства за сданную макулатуру выплачивались по результатам взвешивания, – дополняется в сообщении.

Отмечается, что участие в акции приняли 62 учреждения. При этом больше всего макулатуры – почти 12 тысяч кг – собрали в школе №4 им. И.С. Черных. В школе №88 им. А. Бородина и А. Кочева – более 11 тысяч кг, а в 83-й школе – 9 350 кг.

Добавим, что в следующий раз акция «Спаси дерево» состоится в октябре 2021 года.