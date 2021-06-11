Пожилой мужчина в нетрезвом виде лишился ноги, пересекая ж/д пути под поездом в Томске

Томичам напоминают: находиться на железной дороге в нетрезвом виде и перелазить под стоящими вагонами запрещено. Фото: пресс-служба Транспортной полиции.

67-летний томич в алкогольном опьянении решил перейти железнодорожные пути под грузовым поездом. Однако состав повредил ему ногу – мужчина лишился левой голени, а также получил травму головы. ЧП произошло в районе улицы Елизаровых, сообщает пресс-служба Томского линейного отдела МВД.

Сотрудники транспортной полиции установили, что пострадавший мужчина хотел таким образом сократить путь и решил перейти железную дорогу под грузовым составом. Однако в этот момент поезд начал движение.

– В результате наезда гражданин получил закрытую черепно-мозговую травму и лишился левой голени, – уточняется в сообщении.

Добавляется, что сотрудники транспортной организации остановили поезд и оказали пострадавшему медицинскую помощь до приезда скорой. В сообщении пресс-службы также отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.