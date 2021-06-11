В Томской области будут судить бывшую начальницу почты, похитившую деньги из кассы

Женщина частично возместила причиненный ущерб. Фото: Иван ВИСЛОВ

Бывшая начальница отделения почтовой связи похитила более 60 тысяч рублей из кассы. Уголовное дело уже направлено в Молчановский районный суд. При этом женщина признала свою вину и возместила часть суммы, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Как установили следователи, 42-летняя обвиняемая присвоила немалую сумму с выручки почты – более 60 тысяч рублей. Это произошло в декабре 2018 года. Однако женщина признала свою вину и возместила 52 тысячи рублей.

Сейчас жительница Томской области обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ, уголовное дело направлено в Молчановский районный суд. Также ей предъявлен иск о возмещении остальной суммы денег.