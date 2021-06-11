Томичам на заметку: глава Минздрава дал рекомендации по вакцинации от COVID-19 перед отпуском

Вакцинироваться в день вылета или выезда не стоит: перед путешествием нужно иметь хотя бы пару дней в запасе. Фото: Ксения Высотина

Делать прививку от коронавирусной инфекции лучше хотя бы за несколько дней до отпуска, а не в день отъезда, заявил 10 июня глава Минздрава России Михаил Мурашко.

– Конечно же, не стоит вакцинироваться в день вылета, ну, хотя бы день-два-три в запасе перед вылетом или выездом нужно иметь. Даже первые аппликации, они у многих людей уже формируют иммунный ответ и уже снижают риски, – пояснил министр в интервью телеканалу «Россия-1».

При сборах в отпуск министр посоветовал россиянам взять с собой защитные маски, антисептики, а также необходимые при хронических заболеваниях лекарства.

– Если у вас есть хронические заболевания – артериальная гипертония или ряд других заболеваний, которые требуют постоянного приема [лекарств], – не забудьте с собой взять эти препараты, – сказал Мурашко.

Ранее, 28 мая, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал оптимальное время для вакцинации от COVID-19. Некоторые специалисты ожидают падения заболеваемости коронавирусом летом, приводят его слова «Известия». Однако это не значит, что можно отложить вакцинацию до осени, лучше сделать прививку сейчас.