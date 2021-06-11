Женщина скончалась в результате лобового столкновения легковушки с КАМАЗом в Томской области

Скончавшаяся женщина находилась на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 11 июня, около 09:45 в городе Стрежевом произошла авария с участием легкового автомобиля и КАМАЗа. По предварительной информации, водитель ВАЗ-21213 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. Один человек скончался на месте, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– Женщина-пассажир 1958 года рождения, которая располагалась на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля, от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении.

Известно также, что сам водитель ВАЗ-21213 был доставлен в больницу.

Уточняется, что ДТП произошло в г. Стрежевом на ул. Колтогорская в районе дома № 22. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.