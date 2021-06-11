В Томске за прошедшие сутки скошена трава на 35,7 тыс. кв. м территории

В Томске ведутся работы по выкосу травы на территории общественных пространств, возле торговых центров и многоэтажек. Фото Валерия Доронина (пресс-служба мэрии).

На 11 июня в районах Томска скошена трава на 35,7 тыс. кв. м городской территории: работы проводились на пр.Ленина, ул. Гагарина, Нахановича, Киевской, Енисейской, Котовского, Герцена, Красноармейской, Клюева и других, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется: работы проводились возле торговых центров и на территории рынков, возле многоквартирных домов, вдоль городских магистралей, в парках и скверах.

Добавляется, что сегодня, в пятницу, подрядные бригады косят траву на территории сквера Березовая роща на Каштаке и возле 10 поликлиники. Накануне были окончены работы в сквере Театральном, сквере на пл.Батенькова и возле большого концертного зала на пл. Ленина. Всего с начала сезона в Томске выполнены работы по выкашиванию травы на 679 886 м2 территории.