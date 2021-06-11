Жив, травмирован: двухлетнего малыша сбила иномарка в Томске

Мальчик 2 лет неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного авто в Зеленых Горках, в результате чего был сбит иномаркой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иномарка Маzdа сбила двухлетнего малыша в Зеленых горках, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. Требуется помощь очевидцев ДТП, которых просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, каб. № 310, телефон: 8 (3822) 795-327.

«По предварительным данным, мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. В результате происшествия несовершеннолетний травмирован. Ребенок находился на улице в сопровождении взрослых», - говорится в сообщении.

Уточняется, что наезд был совершен 10 июня около 17.40 во дворе дома № 19 по улице А. Крячкова автомобилем Маzdа МРV под управлением 54-летнего мужчины-водителя.