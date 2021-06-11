Попались на тайнике: томские студенты обвиняются в сбыте наркосредств

Три девушки и молодой человек, студенты из Томска, вопреки соблюдению конспирации были задержаны силовиками во время создания тайника. Фото пресс-службы прокуратуры Томской области.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, утверждено обвинение в отношении четырех студентов (их возраст от 20 до 22 лет) в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

- Согласно версии следствия, в ноябре 2020 года молодой человек предложил трем знакомым девушкам вместе осуществлять сбыт наркотических средств на территории областного центра. Организатор распределил роли между участниками группы и организовал закупку наркотических средств через Интернет у неустановленного лица. Полученные от поставщика сведения о местонахождении наркотиков он передавал своим соучастникам, которые забирали их и размещали по тайникам на территории Томска для сбыта наркопотребителям, - рассказали в ведомстве.

В облпрокуратуре также добавили, что несмотря на конспирацию, в декабре 2020 года группа была задержана полицейскими при создании одного из тайников. Во время следственных действий правоохранителями из незаконного оборота изъято более 100 г наркотиков, приготовленных для дальнейшего сбыта.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.