Чтобы арестовать спецтехнику, приставам Стрежевого Томской области пришлось объявить ее в розыск

Чтобы заставить директора предприятия-должника погасить задолженность по налогам и страховкам, УФССП в Стрежевом наложило арест на имущество. Долг был оплачен. Фото пресс-службы УФССП по Томской области.

- Предприятие, занимающееся лесопереработкой, было обязано внести налоговые платежи и страховые взносы в размере около 80 тыс. рублей. С целью взыскания долга сотрудники отделения судебных приставов по Стрежевому вынесли запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД с грузовыми автомобилями, принадлежащими фирме. Данную меру применили для того, чтобы владелец не смог продать или передать имущество до полного погашения долга, - пояснили в пресс-службе УФССП по Томской области.

В ведомстве уточнили: транспорт подлежал аресту, но обнаружить его на территории организации и по месту жительства не удалось. Тогда имущество приставы объявили в розыск. Судебный пристав по розыску обнаружил машины на окраине Стрежевого возле заброшенной пилорамы, которая когда-то принадлежала организации. В присутствии директора на грузовики был наложен арест.

- Руководитель, понимая, что может лишиться возможности продолжать бизнес, незамедлительно погасил задолженность, - добавили в управлении.