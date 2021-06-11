И вновь недобросовестные юристы: томский омбудсмен по правам человека провела прием граждан

Омбудсмен по правам человека в Томской области Елена Карташова на днях провела прием по личным вопросам. Фото пресс-службы администрации Томской области.

Как сообщили в аппарате томского омбудсмена по правам человека, 9 июня на личном приеме у Елены Карташовой граждане просили содействия в защите своих прав.

Так, жительница Томска сообщила, что группа людей, воспользовавшись ее болезнью, убедила оформить доверенность на продажу квартиры, после чего она осталась без жилья и без средств к существованию, не получив денег от реализации жилья. После обращения пострадавшей в правоохранительные органы проводилась проверка, однако результатом стал отказ в возбуждении уголовного дела. Принято решение оказать помощь в обжаловании процессуального решения, обращение в установленном порядке будет рассмотрено в аппарате уполномоченного.

Еще одна томичка обратилась в юридическую фирму за помощью в обжаловании судебных приказов. Чтобы оплатить услуги, взяла в долг 25 тыс. рублей, однако результата от работы юристов не увидела. Семья малоимущая, самостоятельно доказывать, что юридические услуги были оказаны некачественно, женщина не в состоянии.

- Это уже не первое обращение о работе недобросовестных юристов в текущем году. К сожалению, пресечь деятельность подобных фирм не удается, но оставлять без внимания жалобы нельзя, - отмечает Елена Карташова. - После получения недешевой и некачественной юридической помощи люди, и так находящиеся в тяжелом материальном положении, фактически оказываются на грани нищеты. По обращению будет проведена проверка и оказано содействие в защите нарушенных прав.

Кроме того, на личном приеме омбудсменом была рассмотрена жалоба на действия руководителя реабилитационного центра из Кемеровской области, где оказывались услуги зависимым лицам. Обстоятельства, о которых рассказала заявительница, расследуются по уголовному делу, руководитель центра находится под стражей. Жительница областного центра получила от омбудсмена консультацию о том, в каком порядке возмещается вред, причиненный преступлением.