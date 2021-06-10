Дело томского мэра: суд разрешил врачам приезжать к Кляйну на дом

Сегодня оглашались документы по эпизоду, связанному с предоставлением земельного участка дочери градоначальника Светлане. Фото: Фото автора.

С шариками и песнями. Так поздравили с днем рождения родственники и друзья прибывшего на очередное судебное заседание И. Кляйна. Свой 62-ой день рождения временно отстраненный от должности мэр Томска встретил в своей квартире, находясь под домашним арестом. А в четверг в Советском районном суде принимал участие в рассмотрении очередной «порции» материалов своих уголовных дел. На смену ушедшему в отпуск одному государственному обвинителю пришел второй, так что заседания планируются быть регулярными.

Сегодня оглашались документы по эпизоду, связанному с предоставлением земельного участка дочери градоначальника Светлане. Зачитывались документы администрации города, в том числе комиссии по предоставлению земельных участков. Представитель прокуратуры перечислял фамилии ответственных сотрудников мэрии, чьи подписи стояли под важными документами. И это был не только мэр И.Кляйн. Названы были и первый заместитель мэра Е. Паршуто, руководитель департамента архитектуры и градостроительства А. Касперович. То есть все те, кто участвовал в подготовке важного дела-предоставлении путем купли-продажи земельного участка в Октябрьском районе, на ул. Пастера. Кадастровая стоимость 852 квадратов составила 730 тысяч рублей. За эту сумму участок и ушел с торгов. Прокуратура озвучила рыночную стоимость--чуть больше 900 тысяч.

Завтра - допрос очередного свидетеля, экс-заммэра по безопасности Евгения Сурикова. Который в настоящее время, правда, немножко не свободен: он находится в СИЗО, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Добавим, что сегодня было удовлетворено ходатайство адвокатов И. Кляйна о возможности получения амбулаторного лечения. Необходимые для лечения специалисты будут приезжать к Кляйну на дом для продолжения лечения.