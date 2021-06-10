В этом году ремонт важной трассы между Томской и Кемеровской областями будет продолжен

Дорога от Томска до Мариинска постепенно будет приведена в должный порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Национальные проекты каждый год помогают приводить в должный порядок дороги региона. Как информирует пресс-служба администрации области, в 2021-м благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» дорожники приведут в нормативное состояние еще 5,7 км автотрассы Томск Мариинск в Томском районе. Как сообщает портал, подрядчик уже отфрезеровал старое покрытие и укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

Руководители напоминают, что одна из важнейших транспортных магистралей области поэтапно приводится в нормативное состояние с 2016 года. В 2017 2020 годах по президентским дорожным проектам приведено к нормативу 37,6 километра трассы. До 2024 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать еще 32,6 километра. Напомним, что общая протяженность трассы Томск Мариинск составляет 202 км, из которых 76,7 км расположены на территории Томской области.