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Общество10 июня 2021 13:18

В Томской области в этом году специалисты намерены получить 2 миллиона сеянцев сосны и ели

Их используют в рамках реализации нацпроекта «Экология», высадят на местах рубок
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Работы по лесовосстановлению в Томской области ведутся постоянно

Работы по лесовосстановлению в Томской области ведутся постоянно

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области постоянно проводятся работы по восстановлению лесов после пожаров и рубок. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в лесных питомниках завершена весенняя посевная кампания. Портал информирует, что на территории Калтайского, Томского и Первомайского питомников посеяно более 200 кг семян сосны обыкновенной и ели сибирской. По оценкам инженеров лесного хозяйства, данный объем позволит получить около 2 миллионов сеянцев. Маленькие сосны и ели будут использованы в мероприятиях лесовосстановления в рамках реализации нацпроекта «Экология» и на участках, где производилась заготовка леса.

По данным статистики, в 2020 году на территории Томской области вырастили 6,3 млн. сеянцев. Часть из них будут использованы в текущем году, а часть останется в питомниках.