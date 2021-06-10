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Экономика10 июня 2021 12:30

Сегодня на севере Томской области возобновлено движение по наплавному мосту

Переход через реку Яя не работал более двух месяцев
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Два района в Томской области восстанавливают транспортное сообщение с региональным центром

Два района в Томской области восстанавливают транспортное сообщение с региональным центром

Фото: Михаил ФРОЛОВ

До сих пор в регионе устраняются последствия весеннего ледохода, в частности, специалисты налаживают прерванное транспортное сообщение. Сегодня, 10 июня, было возобновлено движение по наплавному мосту через реку Яя, сообщает интернет-портал администрации Томской области. Этот объект обеспечивает транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов, их связь с областным центром. Движение было приостановлено с 5 апреля 2021 года на период прохождения ледохода.

Пресс-служба администрации региона информирует о том, что мост обеспечивает движение для транспортных средств с общей массой свыше 15 тонн. Движение транспорта массой до 15 тонн организовано по железобетонному мосту в реверсивном режиме.