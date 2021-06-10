Коронавирус в Томске: +37 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 10 июня, в Томской области выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 171 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 13 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 882 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,08.

За последние сутки в стране выявлено 11 669 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 383 пациента скончались, 10 096 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 167 949 человек, 125 278 скончались, 4 771 995 выздоровели.