Томские ученые разрабатывают самовосстанавливающее покрытие для защиты от радиации

В лаборатории отделения экспериментальной физики ИЯТШ ТПУ. Фото: Пресс-служба ТПУ

Ученые ТПУ создают нанопокрытия для защиты от радиации, которые способны самовосстанавливаться. Как рассказали в пресс-службе вуза, покрытие поможет защитить электронику и повысить радиационную стойкость материалов в атомной и космической отрасли.

По словам политехников, новые материалы позволяют не только усовершенствовать объекты ядерной промышленности, но и эффективно защитить электронику от разрушения радиацией. Композит был получен методом магнетронного напыления, состоит из пяти слоев около 100 мм толщиной. Особенно данная защита актуальна для космической отрасли. Многослойное композитное нанопокрытие из циркония и ниобия способно самостоятельно «залечивать» радиационные дефекты.

- Радиационные дефекты в материалах — либо вакансии, то есть выбитые из кристаллической решетки атомы, либо дополнительные атомы, «застрявшие» в ней. Оба типа повреждений могут накапливаться, приводя к негодности изделий. После длительного облучения нашего покрытия пучком протонов концентрация дефектов остается неизменной или уменьшается за счет стока дефектов к границам слоев, где они взаимоликвидируются, — рассказал доцент отделения экспериментальной физики ИЯТШ ТПУ Роман Лаптев.