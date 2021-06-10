Томичка отстояла право своего ребенка - инвалида на получение жилья

Суд г. Томска удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Томская прокуратура провела проверку по обращению жительницы области о нарушении жилищных прав ее дочери. Несмотря на то, что семья была принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, администрация города не приняла меры по выделению жилья ребенку-инвалиду во внеочередном порядке, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам томички, ее дочь страдает тяжелым хроническим заболеванием, из-за которого совместное проживание других людей рядом с ней невозможно, что дает ей право на обеспечение дополнительного жилья.

Прокуратура обратилась в Советский районный суд с иском о понуждении администрации города предоставить ребенку-инвалиду жилое помещение по договору социального найма. Суд требования удовлетворил в полном объеме, но пока что решение в законную силу не вступило.