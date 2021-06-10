ФК «Томь» объявил имя нового главного тренера

Бывший капитан ФК "Томь" станет новым тренером команды. Фото: пресс-служба ФК "Томь".

Накануне президент ФК «Томь», губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил новым главным тренером Сергея Жукова. Томские болельщики уже знакомы с ним. Жуков играл за «Томь» в период с 1997 по 2002 гг., а затем был помощником в тренерском штабе Валерия Петракова.

- Сергей Жуков для нашей «Томи» родной, - сказал Сергей Жвачкин после встречи с новым наставником команды в областной администрации. - С 1997-го по 2002-й он провел за нашу команду более 150 матчей, был капитаном «Томи» - как раз в то время, когда я в первый раз был президентом футбольного клуба. Потом Жуков тренировал тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор», с 2019 года - раменский «Сатурн». Сегодня Сергею пришло время вернуться на родину. Я рад, что он мое приглашение принял.

Напомним, что предыдущий главный тренер томской команды Александр Кержаков покинул свой пост после завершения ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021, в котором «Томь» заняла 18-е место.