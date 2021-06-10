На дорогах Томска ремонтируют тротуары и бордюры по нацпроекту

В областном центре сейчас проходит ремонт бордюрных камней и укладка декоративной плитки. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Рабочие ремонтируют тротуары и восстанавливают бордюры в Томске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего будет сделано не менее 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Сегодня рабочие восстанавливают тротуары по обеим сторонам пр. Ленина, на ул. Нахимова и Б. Куна. Они ремонтируют бордюрные камни, укладывают декоративную плитку, – говорится в сообщении.

Уточняется, что рабочие также обязательно должны обустраивать пологие спуски для маломобильных жителей.

При этом дополняется, что разрушенные при раскопках тротуары должны восстанавливать сами организации – им следует уложить на месте асфальт или замостить участок плиткой. Отмечается, что такому ремонту подлежат тротуары по пр. Фрунзе, ул. Олега Кошевого, Гоголя, пер. Батенькова и др.