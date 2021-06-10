Более 5,5 тыс. студентов поступят на бюджет в техникумы и колледжи Томской области в 2022 году

Востребованность в кадрах растет сразу в нескольких сферах Томской области, в том числе в здравоохранении. Фото: Олег Укладов

Средние специальные учебные заведения Томской области планируют принять на бюджет 5 639 студентов в 2022 году. Причем места будут сформированы с учетом интересов работодателей, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам начальника областного департамента профессионального хозяйства Юрия Калинюка, в регионе есть высокий спрос на работников в строительной сфере, в агропромышленном и лесопромышленном секторах, информационных технологиях, культуре, здравоохранении и образовании.

– Востребованность в кадрах возрастает, в частности, с появлением новых школ и детских садов. Если в 2019 году на педагогические специальности принято 254 человека, то в 2020 – уже 329. В предстоящем учебном году по данному направлению будут приняты на бюджет не менее 354 человек, а в 2022 году планируем увеличить количество таких мест еще на 50, – добавил он.

Как отмечает замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, не менее 68% выпускников при этом находят работу. Но перед властями все еще стоит задача уменьшить уровень безработицы среди молодежи.

– К решению вопроса мы подключим бизнес-структуры, будем спрашивать с глав муниципалитетов о целесообразности заявок на подготовку по конкретным специальностям, продолжим тесно работать с центрами занятости и оперативно готовить специалистов по опережающим технологиям, – сказала Людмила Огородова.