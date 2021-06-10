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Общество10 июня 2021 7:20

Томские почтовые отделения изменят график работы 12 и 14 июня в связи с Днем России

13 июня почта будет работать по обычному графику
Ксения ГОРЮНОВА
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12 и 14 июня в России считаются выходными днями.

12 и 14 июня в России считаются выходными днями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 июня в стране празднуется День России. В связи с этим почтовые отделения изменят график работы, сообщает пресс-служба УФПС Томской области.

Так, 12 июня будет выходным днем, а 11 числа почтовые отделения закроются на час раньше. 13 июня они будут работать по обычному графику, 14 июня посетить почту можно будет по графику субботнего дня.

При этом отмечается, что в некоторых отделениях будет установлен особый режим – это необходимо для доставки пенсий и пособий населению.

Жители Томской области могут уточнить график работы ближайшего отделения в мобильном приложении Почты России либо на сайте.