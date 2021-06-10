Томичам рассказали, сколько можно заработать на вкладе

Фото предоставлено пресс-службой БАНКА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО).

Вы можете заработать на своих накоплениях без особых усилий. Для этого достаточно иметь 50 000 рублей. И открыть вклад «Любимый» с гарантированно высокой ставкой до 6,25% годовых на весь период размещения. Проценты выплачиваются ежемесячно. Вы можете хранить их на счете, снимать или выпустить к счету карту, чтобы рассчитываться ими за покупки в магазинах и интернете.

Срок вклада – 1, 1,5 и 2 года под 5%, 5,5% и 6% годовых соответственно. Но можно заработать 6,25% годовых, если открыть вклад в приложении Банка «Левобережный» BL-online на 2 года. Например, вы разместите онлайн 250 000 рублей. За 2 года вы заработаете 31 250 рублей. Посчитайте свой доход в онлайн-калькуляторе.

Пенсионеры, у которых зачисление пенсии происходит на счет/вклад в Банке «Левобережный», могут открыть вклад в любом отделении под 5,25% годовых на 1 год, 5,75% – на 1,5 года и 6,25% – на 2 года.

Будьте спокойны за свои средства. Банк «Левобережный» является участником системы страхования вкладов . Дополнительная гарантия безопасности – это его ежегодное включение в топ-100 самых надежных банков России по версии авторитетного экономического издания Forbes.

Оформить вклад можно в интернет-банке и приложении BL-online , а также в любом офисе Банка «Левобережный». Отделения в Томской области:

Томск, Совпартшкольный переулок, 13; Иркутский тракт, 26;

Асино, улица Советская, 30.

8-800-3333-555

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