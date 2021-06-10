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Общество10 июня 2021 5:10

Погода в Томске 10 июня: днем до +16°С, ночью в низких местах заморозки до -2°С

Осадков не ожидается
Ксения ГОРЮНОВА
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Температура воздуха днем в Томске поднимется до +16°С, по области до +18°С.

Температура воздуха днем в Томске поднимется до +16°С, по области до +18°С.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным регионального гидрометцентра, 10 июня в Томской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, утром местами туманы. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, в некоторых районах региона днем порывы до 12 м/с.

По области и Томску с 10 по 12 июня ночью сохраняются заморозки до -2°С. Температура воздуха в Томской области сегодня днем составит +13…+18°С, по северо-востоку +7…+12°С.

В Томске днем будет +14…+16°С.