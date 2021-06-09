В Томской области цена за литр бензина выросла за год в среднем на 6,5 %

За год цена на бензин в регионе выросла свыше 6 процентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В регионах России продолжается ползучая инфляция, постепенно дорожают товары и услуги. Наиболее это заметно, если брать изменение цен за 12 месяцев. Томскстат, постоянно отслеживая ситуацию в разных сферах продаж и услуг, опубликовал данные по ценам на нефтепродукты в мае 2021 года. Отмечается, что средняя потребительская цена в Томской области за бензин марки АИ-92 составила 43,24 рубля за литр, АИ-95 – 45,62 рубля за литр, АИ-98 и выше – 50,49 рубля за литр, за дизельное топливо – 51,61 рубля за литр.

Служба информирует, что по сравнению с апрелем 2021 года цены на бензин выросли незначительно – в среднем на 0,2%. Более всего подорожало дизельное топливо – на 0,3%. Специалисты отмечают, что за год бензин подорожал в среднем на 6,5%, в том числе АИ-92 – на 7,0%, АИ-95 – на 6,4%, АИ-98 и выше – на 4,9%. Дизельное топливо поднялось в цене в среднем на 4,6%.