В Томской области две прививки от коронавируса поставило свыше 90 тысяч жителей

Кампания по вакцинации от коронавируса в Томской области идет полным ходом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В стране продолжается широкая кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Томская область здесь не стоит в стороне, губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу привить к осени 60 процентов местного населения, чтобы на территории появился коллективный иммунитет. Как сообщает интернет-портал администрации области, первым компонентом вакцины в регионе привились 118 315 человек. Две вакцины поставили 90 821 житель. На сегодня прививку от COVID-19 получили более 23-х процентов населения области.

Как рассказали специалисты, в регион дополнительно поступило 4 100 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Они распределены в медорганизации Томска и Северска. Пресс-служба администрации Томской области информирует, что за весь период прививочной кампании в регион поступило 133 504 дозы вакцины.