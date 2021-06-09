В части районов Томской области полным ходом идет ремонт местных дорог

В Томской области полным ходом идет ремонт трасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год Томская область получает из федерального центра и выделяет из своего бюджета значительные средства на ремонт важнейших трасс. Но есть у региона и собственный проект. Как информирует пресс-служба администрации Томской области, 8 муниципалитетов региона в конце апреля приступили к ремонту местных дорог по губернаторской программе.

Интернет-портал отмечает, что в этом году власти по данной программе намерены отремонтировать 75 километров дорог. Сейчас работы проходят в городах Северске и Томске, а также Томском, Асиновском, Бакчарском, Кривошеинском, Колпашевском и Шегарском районах. Больше всего выполнили программу (по 45 процентов) в Северске и Шегарском районе.

Пресс-служба сообщает, что на эту программу Сергей Жвачкин ежегодно направляет полмиллиарда рублей. Районы должны отремонтировать более двухсот объектов. За 5 лет действия программы в регионе приведены в порядок 633,54 км местных автодорог. Ее бюджет за это время превысил 2,7 млрд рублей.