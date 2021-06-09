Сезон благоустройства: в микрорайоне на окраине Томска создается современный парк отдыха

В Томске благоустраивают не только центр, но и окраины города. Фото: сайт мэрии Томска

Каждый год в Томске приводятся в порядок парки, скверы, другие общественные пространства. Иногда такие объекты создаются «с нуля». Как сообщает сайт мэрии Томска, подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства продолжает обустраивать Парк томских ученых, который находится в микрорайоне Наука на ул. Кащенко, 10а. Отмечается, что за создание здесь общественного пространства проголосовали почти 11, 7 тыс. томичей. Объект обустраивается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Пресс-служба городской администрации уточняет, что проект будущего сквера разработали сотрудники ИП Чернышев М.В. Благоустроенная площадь Парка ученых должна составить 9, 3 тыс. кв. м., половину территории займут зеленые насаждения. Сейчас на объекте работают бригады компании «Армстрой». Скоро здесь появится детский игровой комплекса и площадки для занятий паркуром, поле для мини-футбола и сцены. Затем здесь будет разбит газон и высадят деревья.