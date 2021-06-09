Коронавирус в Томске: +35 новых случаев заражения

В России за сутки коронавирусом заразились более 10 тысяч человек, почти 400 скончались. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 9 июня, в Томской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 134 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 11 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 869 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,08.

За последние сутки в стране выявлено 10 407 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 399 пациентов скончались, 9 814 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 156 250 человек, 124 895 скончались, 4 761 899 выздоровели.