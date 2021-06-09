Около 160 томских домов получили горячую воду после ремонта теплосетей

Плановое отключение горячей воды в домах Томска связано с ремонтом на теплосетях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 9 июня, еще в 158 домах подключили подачу горячей воды после планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Эти дома расположены на Иркутском тракте, ул. Железнодорожной, Гоголя, Вокзальной, Водопроводной, Говорова, 1-й и 2-й Рабочей, Лебедева, Пушкина, Мичурина, Никитина, Рабочей, Гагарина, в пер. Аптекарском, Батенькова, Осеннем, прзд. Барнаульском, Кедровом и др., – говорится в сообщении.

Как отмечает мэрия Томска, энергетики сейчас работают на сетях, от которых запитано 981 здание в областном центре.

Напомним, узнать график планового отключения горячей воды можно на специальной площадке «Активный житель» по ссылке. Задать все вопросы томичи также могут в своей УК или ТСЖ.