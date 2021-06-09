Томские ученые создадут медицинские комплексы на основе бетатронов для лечения рака

Готовый комплекс будет передан в одно из российских медицинских учреждений для прохождения сертификационных испытаний. Фото: пресс-служба ТПУ.

Ученые Томского политеха разрабатывают медицинские комплексы для лучевой противораковой терапии, которые будут работать на основе бетатрона – самого маленького ускорителя частиц. Первый образец и программное обеспечение планируют создать к лету 2022 года, сообщает пресс-служба ТПУ.

По словам директора Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности политеха Дмитрия Седнева, бетатроны уже много лет успешно используются томскими онкологами.

– Однако пока это штучный комплекс. Чтобы делать такие установки серийно, необходимо пройти медицинскую сертификацию. Вместе с ИСС им. Решетнева мы намерены пройти этот сложный путь. Кроме того, сейчас мы готовы предложить модернизированный вариант бетатрона: он будет меньше по размерам, с современной электронной базой, расширенным энергетическим диапазоном и увеличенной интенсивностью, – прокомментировал он.

Также Дмитрий Седнев добавил, что сейчас ученые приступили к созданию первого образца ускорителя и программного обеспечения для всего комплекса, их планируют полностью подготовить к лету 2022 года.