Овощи и зубная паста подорожали в Томской области в мае 2021 года

Индекс потребительских цен в мае 2021 г. по отношению к апрелю 2021 г. составил 100,9%. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

За май 2021 года в Томской области больше всего подорожали свекла (на 33%), капуста (на 23%), морковь (на 18%), репчатый лук (на 15%) и лимон (на 12%). В среднем цены на продукты питания выросли на 1,8%. При этом помидоры стали дешевле на 7%, пиво зарубежных марок на 5%, молоко от 2 до 3%, сообщает пресс-служба Томскстата.

– Отметим, что цены на масло подсолнечное выросли на 2,1%, на сахар-песок – на 1,5%, – также говорится в сообщении.

Добавляется, что непродовольственные товары подорожали за май в среднем на 0,5%. Больше всего цены выросли на зубную пасту – почти на 14%. Дороже стала металлочерепица (на 9%) и краска для волос (на 7%). Отечественные поливитамины при этом подешевели на 18%, шампунь на 13%, а газовое моторное топливо – почти на 6%.

Отмечается, что менее доступным для томичей стал лечебный массаж – его стоимость повысилась на 5%. Проезд в такси также подорожал на 4,5%. При этом на 1,2% снизились цены на полет в самолете до Москвы в салоне эконом-класса. Почти на 6% подешевела поездка на отдых в ОАЭ. Также цены упали на билеты в кино – на 0,6%.