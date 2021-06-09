Подозреваемый в убийстве двух человек был задержан в Томске

Мужчина был задержан силами сотрудников полиции Новосибирской и Томской областей, а также следователей Главного управления криминалистики СК России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двух человек. Ранее судимый 49-летний мужчина совершил преступление сначала в Новосибирской, затем в Томской области. Возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Известно, что подозреваемый в сентябре 2020 года убил 67-летнюю женщину, а затем похитил имущество. Мужчина был объявлен в розыск. Оперативники нашли одежду, в которой он совершил преступление, а также приспособления, с помощью которых он проник в квартиру.

Также сообщается, что подозреваемый убил еще одного человека уже в Томске – им стал 60-летний мужчина. Кроме того, злоумышленник похитил сейф с деньгами.

– Фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой. По имеющейся информации, перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон, – отмечается в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убийство).