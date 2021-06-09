В Томске жители пер. Карского получат горячую воду в конце июля

На замену участка теплосети от Карского до ул. Любы Шевцовой у коммунальщиков уйдет более полутора месяцев. Это связано с высоким износом труб. Фото пресс-службы "ТомскРТС".

Подрядчик «ТомскРТС» начал капитальный ремонт тепловой сети диаметром 300 мм в пер. Карском на участке от дома по Карскому, 23 до улицы Л. Шевцовой, 15. Планируется завершить работы до конца июля, затем горячее водоснабжение запитанных от этого участка домов возобновится при условии готовности к подключению жилого фонда, сообщает сегодня пресс-служба «ТомскРТС».

Уточняется, что в ходе ремонта на современные энергоэффективные трубопроводы будут заменены 700 м теплосетей. На это будет направлено 13,5 млн руб.

- На данном участке тепловой сети при проведении гидравлических испытаний выявлялись многочисленные дефекты из-за его износа. Капитальный ремонт повысит надежность теплоснабжения абонентов, в том числе, соцобъектов, - отметил Владимир Бондарюк, заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС».