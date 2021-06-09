Томские пожарные спасли из горящего деревянного дома 2 жителей

Двоих томичей спасли пожарные из горевшего сегодня ночью деревянного дома в Тимирязевском. Общая площадь пожара составила свыше 80 кв.м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 июня, в 0.46 на пульт дежурного регионального управления МЧС поступило сообщение о возгорании одноэтажного бревенчатого дома в пос. Тимирязовское, который находится на территории Кировского района Томска.

- Пожарные 1 подразделения прибыли на место ЧП в 0.50, где горели надворные постройки и стена дома, - сообщили в пресс-службе управления. – Пожарными в составе звена ГДЗС спасено 2 человека, эвакуирован 1 газовый баллон.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара обгорела обрешетка крыши крытого двора, его стены внутри и снаружи, стены сараев и бани по всей площади. Сгорели дрова. Обгорели стены мансардного этажа внутри и снаружи, частично пострадала стена дома. Общая площадь возгорания составила 84 кв. м, в его ликвидации было задействовано 12 спасателей. Причина пожара устанавливается.