Томичам на заметку: через год для ревакцинации может понадобиться другая вакцина от COVID-19

Ученые не исключают, что для ревакцинации от коронавируса медики будут применять не ГамКОВИДВак, а другой препарат, однако исследования в данном направлении еще продолжаются. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях замминистра здравоохранения страны Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после "Спутника V" со временем, возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут. Об этом вчера, 8 июня, сообщили центральные СМИ.

- Как прогнозируют ученые, в следующем году, возможно, через год, ревакцинация потребуется другой вакциной: не "Спутник V", а "КовиВак" или "ЭпиВакКорона", но в данном направлении исследования еще идут, - цитируются слова Гриднева.

Вакцинация от коронавируса продолжается во всех регионах РФ. Недавно в Томскую область дополнительно поступило 6582 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона». По информации облздрава, первым компонентом привилось 111 479 человек, вторым - 81 334. Почти 21 % жителей региона старше 18 лет уже поставили прививку от COVID-19. Среди них 48 123 человека старше 60 лет. Для формирования коллективного иммунитета доля вакцинированных старше 18 лет должна быть не менее 60 %.

- Начался период отпусков, и важно, чтобы как можно больше томичей, выезжающих в соседние регионы, а также другие государства, имели иммунитет. Это позволит обезопасить их и других отдыхающих, - отметил, в частности, начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.