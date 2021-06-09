Томичей приглашают принять участие в составлении городской «Розы ветров»

Адреса, названные томичами, помогли экспертам ЦУРа вместе с кафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии НИ ТГУ разработать проект «Роза ветров». Фото с сайта ЦУР ТО в соцсети ВКонтакте.

На прошедшей неделе жители Томска активно жаловались в соцсетях на неприятный запах утром 3 и 4 июня в микрорайонах Академгородок, Зеленые горки, Солнечный и Высотный. В центре управления регионом (ЦУРе) взяли информацию на заметку, стали работать с ней и выяснили, что, согласно сводке гидрометцентра, ветер в эти дни и в это время был северный и северо - восточный. Данные сведения помогли экспертам ЦУРа вместе с кафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии НИ ТГУ разработать проект «Роза ветров».

Томичи стали соавторами проекта, сообщая о местах и времени обнаружения неприятного запаха. Собранная информация легла в основу карты, на которой точками отмечены указанные локации и обозначено направление ветра в городе. На карте адреса наиболее пострадавших от зловония районов выделены как зона распространения территориального запаха, охватывающего значительную часть Томска.

- Именно в этом направлении находится большое количество животноводческих комплексов, которые могут быть источниками запаха. Просим граждан активно участвовать в «Розе ветров». Многие предприятия уже реализуют экологические инвестиционные проекты, которые ведут к уменьшению или устранению запаха, - рассказал корреспондентам ЦУРа Александр Адам, профессор кафедры экологического менеджмента ТГУ.

На самом деле в Томске можно выделить и другие микрорайоны с возможными локальными источниками неприятных запахов, поясняют разработчики. Например, это набережная Ушайки в районе магазина «1000 мелочей» - здесь источник (труба под водой, через которую периодически производится сброс нечистот) определен. Специалисты «Облкомприроды» сейчас проводят необходимые мероприятия для устранения проблемы, а по пробам воды экологи определят виновника.

На странице центра управления регионом в соцсети ВКонтакте уточняется, что оставить актуальную информацию о месте и времени появления запаха можно по ссылке https://vk.com/topic-201846444_47622603. Есть вероятность, что всем миром наболевший вопрос все же удастся решить.