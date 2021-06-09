Генерал-майор из Сахалинской области возглавил томское управление МЧС

Начальником Главного управления МЧС России по Томской области назначен генерал-майор внутренней службы Андрей Анатольевич Андреев. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области.

Начальником Главного управления МЧС России по Томской области назначен генерал-майор внутренней службы Андрей Андреев. Новый руководитель награжден медалями «За отличие в военной службе» трех степеней, медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «За содружество во имя спасения», многими ведомственными наградами, удостоен знака «За заслуги».

«Соответствующий Указ о назначении от 26 мая 2021 года № 315 подписал Президент Российской Федерации В.В. Путин. До этого Андрей Анатольевич возглавлял Главное управление МЧС России по Сахалинской области», - сообщила пресс-служба управления.

По данным регионального ГУ МЧС, Андрей Анатольевич Андреев родился 5 октября 1970 года в Смоленской области. В 1991 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, в 2000 году – военный университет радиационной, химической и биологической защиты, в 2019 году – Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

С 1991 года проходил службу в Министерстве обороны. С 2008 года служил в Главном управлении МЧС России по Омской области. В 2018 году возглавил Главное управление МЧС России по Сахалинской области.