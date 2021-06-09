Погода в Томске и области 9 июня 2021: ночью до -2, вечером возможен град, днем без осадков

В данный момент за окном +9, пасмурно. Днем осадков не ожидается, к вечеру возможен град. Завтра в Томске синоптики обещают до +18 и без осадков. Фото Валерия Доронина, пресс-служба администрации Томска.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Вечером возможен град; днем без существенных осадков, утром местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем до 16м/с. Температура +16, +18 °С.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 16м/с. Температура днем +10, +15, местами до +20 °С.

Оперативное предупреждение гидрометеоцентра доводит до сведения жителей, что 9-10 июня местами по области при прояснениях на почве ожидаются ночные заморозки до -2°С.

9 июня по народному календарю день Федоры. «На Федору не метут из избы сору» так говорили про этот день в старину. Нельзя было работать на огороде, выносить из дома мусор.

Также считалось, что если сегодня много цвета на рябине – это к урожаю овса. Лес шумит в безветреную погоду – к дождю. Ночная роса долго не высыхает – к грозе.