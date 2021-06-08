За один день в СИЗО-1 Томской области было заключено 5 браков

В один день 5 свадеб зарегистрировано в СИЗО. Фото: сайт УФСИН по Томской области

Даже если человек оступился и попал «за решетку», он имеет право на семейное счастье. Как сообщает сайт УФСИН России по Томской области, сегодня, 8 июня, в СИЗО-1 прошли торжественные церемонии, были заключены 5 бракосочетаний. Отмечается, что четыре невесты и один жених на собственные свадьбы приехали из города в учреждение. Их вторые половины были доставлены под конвоем из камер.

Как информирует пресс-служба ведомства, в актовом зале учреждения главный специалист Дворца бракосочетаний Ирина Петрова поздравила молодоженов с важным событием и выдала свидетельства о браке. Пожелали счастья молодым и представители администрации следственного изолятора. Все пары были давно знакомы между собой.

Специалисты отмечают, что в связи с пандемией браки в исправительных учреждениях не регистрировали целый год. Праздничные церемонии были возобновлены не так давно. В марте состоялись 5 свадеб в ИК-4, в июне зарегистрировали 2 брака в ЛИУ-1.