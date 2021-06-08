В Томской области аграрии стали производить больше молока

В Томской области стали производить больше молока Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрация Томской области постоянно оказывает помощь местным хозяйствам и фермерам. Не удивительно, что в регионе продолжают расти многие сельскохозяйственные показатели. Как сообщает интернет-портал администрации Томской области, по итогам первого квартала томские аграрии надоили 32,6 тыс. тонн молока. В фермерских хозяйствах его производство составило 2 тыс. тонн. Оно по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилось на 5,5 %. В сельскохозяйственных организациях получено 22,8 тыс. тонн, стало на 0,9 % больше.

Пресс-служба администрации информирует, что надой на одну фуражную корову за период с января по апрель в регионе составил 2 522 кг молока. Это на 0,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку лидеров по приросту вошли хозяйства «Спас» Томского района, «Вороновское» (Кожевниковский район) и «Агрофирма Межениновская».