В Томске в суд передано уголовное дело на сельчанина, который грабил женщин в лесополосах

Деревенский разбойник нападал на женщин в лесополосах города Томска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если человек один раз вышел на путь разбоя и насилия над слабыми, велик шанс, что он продолжит свою преступную деятельность. Сайт Следственного комитета РФ по Томской области сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого жителя села Воронино Томского района в совершении ряда тяжких преступлений. Мужчина обвиняется в нескольких эпизодах разбоя, а также в покушении на иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей.

В деле фигурируют нападения на женщин с апреля по декабрь 2020 года в лесополосах Томска. Обвиняемый избивал своих жертв, отбирал у них сотовые телефоны, также его добычей стали кошелек, золотая цепочка. Кроме того, в августе 2020 он, находясь в лесополосе в районе ул. Басандайской в городе Томске, напал на женщину, подвергнув ее избиению. Мужчина попытался совершить с ней действия сексуального характера, однако не довел свой преступный умысел до конца. Потерпевшая оказала активное сопротивление и своим криком привлекла внимание посторонних лиц.

Как сообщает интернет-сайт, обвиняемый содержится под стражей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.