Сев-2021: в Томской области хозяйства уже сделали 100,2% плана по зерновым

Скоро хозяйства Томской области завершат посевную Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Томской области посевная стартовала в традиционные сроки и сейчас вышла на финишную прямую. В 2020-ом из-за жары в апреле начало кампании было сдвинуто, хозяйства отсеялись раньше. Как сообщает интернет-портал администрации области, зерновыми и зернобобовыми яровыми культурами в регионе засеяно 148,7 тысячи га. Таким образом аграрии сделали 100,2% от плана. В том числе, посеяно пшеницы – 93,8 тыс. га, овса – 26 тыс. га, ячменя – 16,5 тыс. га, гороха – 10,3 тыс. га.

Пресс-служба администрации региона отмечает, что плановые показатели по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур перевыполнили четыре муниципальных образования: Асиновский, Зырянский, Колпашевский и Молчановский районы. При этом посевная кампания продолжается. Идет сев однолетних и многолетних трав, кукурузы на силос. Общая площадь яровых полей составляет 188,6 тыс. га. В регионе на 100 % выполнен план по севу овощей (моркови и свеклы) и посадке капусты. Картофель просажен на 97,7% от запланированного.