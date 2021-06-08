Томские службы убирают упавшие из-за сильного ветра деревья

Специальные службы убирают остатки деревьев, упавших на улицах Томска. Фото: пресс-служба городской мэрии.

В понедельник, 7 июня, более 40 томичей сообщили о последствия непогоды в областном центре: упали три дерева и одна ветка, повредилась опора электроснабжения и оборвались провода. Городские службы ликвидируют последствия, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Так, бригады подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства убрали остатки деревьев по ул. Усова, 27а и 27б и Профсоюзной, 16, где было нужно освободить дорогу для движения автомобилей. Работы также будут проведены в пер. Карском, 12, – уточняется в сообщении.

Кроме того, рабочие выявляют и другие пострадавшие деревья или ветки в Томске.