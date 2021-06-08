Коронавирус в Томске: +32 новых случая заражения

Коэффициент распространения коронавируса в региону сейчас равен 1,19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 8 июня, в Томской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 099 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, семь жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 858 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 19,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,19.

За последние сутки в стране выявлено 9 977 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 379 пациентов скончались, 8 883 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 145 843 человека, 124 496 скончались, 4 752 085 выздоровели.