Новое пространство с уличным кинотеатром и местом для выставок появится в Томске

Новое пространство для досуга творческих томичей появится на площади Соляной. Фото: пресс-служба ТГАСУ.

ТГАСУ и Креативное сообщество Томска создадут в областном центре новое общественное пространство «Место креативных». Оно появится на пл. Соляной в период с 10 июня по 10 июля 2021 года. Новое место будет включать уличный кинотеатр, условия для выставок и места для работы и отдыха в компании, сообщает пресс-служба ТГАСУ.

По словам координатора проекта Ники Ереминой, пространство будет создано для людей из творческих сфер: архитектуры и дизайна, журналистики, фото- и видеопроизводства, креативных IТ, уличного искусства, ремесленного производства уличной мебели и малых форм.

– В городе есть скверы, детские и спортивные площадки, но нет места для креативных специалистов, развития сильных связей между профессионалами из разных сфер. Мы хотим восполнить существующий недостаток в среде для взаимодействия творческих людей и распространять культуру экспериментов, — также отметила она.

Добавляется, что в создании пространства примут участие 150 человек.