Суд обязал снести автогазозаправочную станцию на Комсомольском проспекте в Томске

Приставы перекрыли вентиль подачи топлива, а также опечатали кассы, колонки и пистолеты. Фото: пресс-служба УФССП России по Томской области.

Судебные приставы опечатали автогазозаправочную станцию в Томске по адресу пр. Комсомольский, 6а. Суд признал объект ООО «Драйв» самовольной постройкой. Организация обязана снести АГЗС, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Отмечается, что с иском в суд обратилась мэрия Томска. По мнению властей, у организации нет разрешительной документации на строительство, поэтому заправка возведена с нарушениями.

– Изучив обстоятельства дела, суд признал сооружение незаконной постройкой и обязал организацию снести АГЗС. Исполнительный лист о сносе в службу судебных приставов еще не предъявлен, но, чтобы не допустить функционирования заправки, суд по иску мэрии принял решение об обеспечительных мерах, запретив эксплуатацию объекта, – говорится в сообщении пресс-службы УФССП по региону.

Дополняется, что судебные приставы перекрыли вентиль подачи топлива, а также опечатали кассы, колонки и пистолеты. Сотрудники будут регулярно проверять исполнение судебного решения, чтобы не допустить возобновление работы АГЗС.