На томской трассе при столкновении легковых автомобилей пострадали два человека

Водитель автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Nissan доставлены в медицинское учреждение. Фото: https://vk.com/tomsk123

Сегодня на 95 км трассы Р-255, около въезда к г. Томску столкнулись две иномарки. ДТП произошло в 10:20, сообщает пресс-служба УМВД России по Томкой области.

Как уточнили в ведомстве, два автомобиля двигались в попутном направлении. В результате аварии водитель автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Nissan доставлены в больницу.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.