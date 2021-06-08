С 15 июня некоторые томские трамваи приостановят свою работу из-за ремонта путей на Комсомольском

Второй этап ремонта запланирован на период с 19 июля до 31 июля. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

С 15 июня начнется ремонт трамвайных путей по пр. Комсомольскому на участке от пр. Фрунзе до ул. Лебедева и на пересечении пр. Комсомольского и ул. Лебедева. Первый этап продлится до 18 июля. Работа трамваев отдельных маршрутов будет приостановлена, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Во время первого этапа ремонта трамваи маршрута № 2 будут ездить по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», № 3 «ст. Восточная - пл. Батенькова». Трамваи маршрутов №№ 1, 4 и 5 работать не будут",- говорится в сообщении.

Как уточнили в горадминистрации, с 19 июля планируют начать второй этап ремонта. В этот период движение некоторых трамваев будет изменено до 31 июля. «Двойки» будут ездить по схеме «пл. Южная – пр. Кирова – мкр. Черемошники», «пятерки» - «пл. Южная – пр. Комсомольский – ул. Лебедева - пл. Батенькова». В это время работа маршрутов № 1, 3 и 4 будет приостановлена.