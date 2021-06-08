Томские дороги: куда обращаться собственникам, чтобы асфальт у дома стал гладким

Чтобы дорогу во дворе привели в порядок, надо знать, куда подавать "правильное" обращение. Тогда есть надежда, что собственникам удастся восстановить "внутрикварталку". Фото Валерия Доронина (пресс-служба администрации Томска).

Нередко томичи в соцсетях сообщают о плохом состоянии дорог в дворах своих домов. Меж тем, решение проблемы находится в их руках. Вот какую информацию подготовил для них центр управления регионом (ЦУР).

- На публичной кадастровой карте https://clck.ru/VL7Yi можно посмотреть, где обозначены границы земельного участка, принадлежащего вашему дому. Если яма находится в его черте, то обращаться нужно к председателю ТСЖ или в УК. Решение о благоустройстве двора за счет средств собственников принимается на общем собрании, - в частности, сообщили в пресс-службе ЦУРа в соцсети ВКонтакте.

Специалисты уточнили, что на территории Томска действует муниципальная программа «Формирование современной городской среды», по которой собственники смогут возместить потраченные на ремонт средства. Для этого необходимо подать заявку с протоколом общего собрания собственников и проверить соответствует ли ваш дом и земельный участок критериям отбора на https://clck.ru/VL7Yk

- Если же яма находится на муниципальной территории, то обращение следует направить в администрацию своего района, - добавили в центре.