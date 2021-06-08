Томичам о вакцинации: завтра в прямом эфире медики расскажут о прививках

Завтра в 10 утра томичи смогут узнать в прямом эфире все о вакцинации из первых уст. Затем спикер ответит на возникшие у зрителей вопросы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 9 июня, в 10 часов пройдет прямой эфир на тему «Вакцинация как профилактика гриппа, ОРВИ и COVID-19». Эфир проведет кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Юлия Александровна Ермолаева. Об этом «КП-Томск» сообщила сотрудница Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Собеседница уточнила, что прямой эфир одновременно пройдет в группе «Будь здоров, Томск!» во ВКонтакте (https://vk.com/profilaktikatsk ) и Instagram, а также в группе «Томская академия активного долголетия» в Одноклассниках (https://ok.ru/akademiatomsk) В конце эфира спикер ответит на вопросы зрителей.