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Здоровье8 июня 2021 7:13

Томичам о вакцинации: завтра в прямом эфире медики расскажут о прививках

Также будут даны ответы на вопросы зрителей
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Завтра в 10 утра томичи смогут узнать в прямом эфире все о вакцинации из первых уст. Затем спикер ответит на возникшие у зрителей вопросы.

Завтра в 10 утра томичи смогут узнать в прямом эфире все о вакцинации из первых уст. Затем спикер ответит на возникшие у зрителей вопросы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 9 июня, в 10 часов пройдет прямой эфир на тему «Вакцинация как профилактика гриппа, ОРВИ и COVID-19». Эфир проведет кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Юлия Александровна Ермолаева. Об этом «КП-Томск» сообщила сотрудница Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Собеседница уточнила, что прямой эфир одновременно пройдет в группе «Будь здоров, Томск!» во ВКонтакте (https://vk.com/profilaktikatsk ) и Instagram, а также в группе «Томская академия активного долголетия» в Одноклассниках (https://ok.ru/akademiatomsk) В конце эфира спикер ответит на вопросы зрителей.